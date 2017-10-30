Korkunç Suriye raporu: 104 bin kişi işkence edilerek öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), yayınladığı raporda, "Ülkede krizin başladığı Mart 2011'den Eylül 2017'ye kadar geçen süre zarfında 13 bini çocuk, 57'si kadın olmak üzere 104 bin kişi işkence edilerek öldürüldü." denildi.

Raporda, Suriye'deki krizin Mart 2011'de başlamasında Şubat 2017'ye kadar geçen süre içinde de 106 bin 727 kişinin tutuklandığı ve bu rakamın yüzde 90.15'inin (85 bin 36 kişi) zorla kaybettirildiği ifade edildi.

Raporda ayrıca, geçen 23 Ocak'ta Astana görüşmelerinin başlamasından bu yana en az 5 bin 24 kişinin tutuklandığı ve 5 bin 27 kişinin de zorla kaybettirildiği belirtildi.

Suriye rejiminin tutuklamaların yüzde 87'sinden sorumlu olduğu kaydedilen raporda, Birleşmiş Milletler ve Astana görüşmeleri garantörleri tarafından "zorla kaybettirilen vakaların yanı sıra yüzde 90'ı rejimin elinde olan 86 bin kayıp kişinin incelenmesi" için bir izleme komitesinin kurulması talebinde bulunuldu.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 7'ncisi düzenlenen Suriye konulu toplantı, Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin ikili görüşmeleriyle devam ediyor.

Kaynak: AA