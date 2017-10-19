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Körfez'de Katar krizine çözüm arayışları sürüyor

Katar Emiri Şeyhi Sani'nin Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah ile Körfez krizinin çözüme yönelik görüşmeler yaptığı belirtildi.

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Körfezde Katar krizine çözüm arayışları sürüyor

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Temim, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah'ı beraberindeki heyetle Doha'da kabul etti.

Görüşmede Sabah'ın Şeyh Temim'e Körfez krizindeki son gelişmeler ve Kuveyt'in yürüttüğü ara buluculuk çalışmaları hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

Şeyh Temim ile Sabah'ın ayrıca, bölgesel ve uluslararası diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt, krizin çözümü için ara buluculuk çalışmalarına öncülük ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, Katar Emiri Şeyhi Sani
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