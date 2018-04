Koreler arası zirveye Trump'tan ilk yorum

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter mesajında,"Füzeler ve nükleer testlerle geçen korku dolu yıllardan sonra Kuzey ve Güney Kore tarihi buluşması yapıldı. Güzel şeyler oluyor. Ancak neler olacağını sadece zaman söyleyecek" dedi.

After a furious year of missile launches and Nuclear testing, a historic meeting between North and South Korea is now taking place. Good things are happening, but only time will tell!

Konu ile ilgili bir tweet daha atan Trump, "KORE SAVAŞI SONA ERDİ. Amerika Birleşik Devletleri ve tüm BÜYÜK insanlar, Kore'de yaşananlar ile gurur duymalılar." dedi.

KOREAN WAR TO END! The United States, and all of its GREAT people, should be very proud of what is now taking place in Korea!