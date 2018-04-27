Koreler arası zirveye Trump'tan ilk yorum

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter mesajında,"Füzeler ve nükleer testlerle geçen korku dolu yıllardan sonra Kuzey ve Güney Kore tarihi buluşması yapıldı. Güzel şeyler oluyor. Ancak neler olacağını sadece zaman söyleyecek" dedi.

After a furious year of missile launches and Nuclear testing, a historic meeting between North and South Korea is now taking place. Good things are happening, but only time will tell! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 Nisan 2018

Konu ile ilgili bir tweet daha atan Trump, "KORE SAVAŞI SONA ERDİ. Amerika Birleşik Devletleri ve tüm BÜYÜK insanlar, Kore'de yaşananlar ile gurur duymalılar." dedi.

KOREAN WAR TO END! The United States, and all of its GREAT people, should be very proud of what is now taking place in Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 Nisan 2018

Kuzey ve Güney Kore'den tarihi adım

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi. Liderler Kim jong-un ve Moon Jae-in Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındıracak ve ateşkesi barış anlaşmasına dönüştürecek ilk adım olan ortak deklarasyonu imzaladı.

On yıldan uzun süredir ilk kez yapılan zirvede iki taraf, yarımadada "kalıcı" ve "güçlü" barış oluşturmak için anlaşmaya varmaya çalışacaklarını açıkladılar.

Açıklamada, askeri silahların azaltılması, "düşmanca eylemlere" son verilmesi, "silahlandırılmış sınırın" bir barış bölgesine dönüştürülmesi ve ABD gibi diğer ülkelerle çok taraflı görüşmeler sürdürme vaatleri de yer aldı.

Kore yarımadasında daha fazla savaş olmayacağı ve Kuzey ve Güney Kore'nin savaş tehlikelerini gerçekten ortadan kaldırmak için ortak çaba sarf edecekleri belirtildi.

Ayrıca Kuzey ve Güney Kore'nin bugünkü zirvede varılan anlaşmaları uygulamaya koymak için mümkün olan en kısa sürede görüşmeler yapacakları belirtildi.

Kuzey ve Güney Kore kara, deniz ve havada bütün düşmanca faaliyetleri "tamamen sonlandırmak" ve 1 Mayıs itibariyle bütün propaganda yayınlarını kesmek ve bildirilere son vermek için de anlaştılar.

Açıklamada Kuzey ve Güney Kore'nin Mayıs ayında yüksek düzeyli askeri görüşmeler yapacakları ve Güney Kore cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in sonbaharda Pyongyang'ı ziyaret etmeyi kabul ettiği belirtti.

Kaynak: TRT Haber