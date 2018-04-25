Koreler arası zirvede nükleer silahsızlanma tartışılacak

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansına göre, Kore Barış Vakfı'nın ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, Güney Kore ve Kuzey Kore liderleri arasında Cuma günü yapılması planlanan zirvenin, Kuzey'in nükleer silahlanma konusunda verdiği sözlerin resmi olarak teyit edilmesine olanak sağlayacağını belirtti.

Zirvenin gündemine dair basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kang, zirvenin ana gündeminin nükleer silahsızlanma ve barışın tesis edilmesine yönelik adımlar olacağını açıkladı. Kang, askeri gerilimlerin azaltılmasıyla insani ilişkilerin ve Koreler arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik tedbirlerin de masada olacağını ifade etti.

Yeni zirveler olabilir

Öte yandan Bakan Kang, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında art arda başka zirveler yapılabileceğine dair "bazı iyimser işaretler olduğunu" ve bu görüşmelerin ardından üçlü bir zirvenin gündeme gelebileceğini açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un tüm nükleer denemeleri durdurma kararı almış, bir nükleer deneme tesisini de kapatacaklarını açıklayarak "Tesis görevini tamamladı" demişti.

Buzları eriten adımlar

Güney ve Kuzey Kore, Nisan sonunda liderlerinin katılacağı bir zirve yapma konusunda anlaşmıştı.

27 Nisan'da, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in arasında yapılacak zirveye hazırlıklar sürüyor.

Bu zirvede 1950-53 Kore Savaşı'nı resmen sona erdirmek için bir girişim yapılması da bekleniyor.

Kuzey Kore yönetimi, Güney Kore'ye karşı nükleer silah kullanmama, ABD ile anlaşılırsa nükleer ve füze denemelerini durdurma sözü vermişti. İki ülke ayrıca liderler arasında istişareler yapmak ve askeri gerilimi düşürmek için özel hat kurulmasına da karar vermişti.

Güney Kore Devlet Başkanlığı, kritik zirveden bir hafta önce Kuzey Kore ve Güney Kore arasında bir kırmızı hat (askeri telefon hattı) kurulduğunu açıklamıştı. Seul'deki Devlet Başkanlığı Mavi Ev'i, Prongyang'daki Kuzey Eyalet İşleri Komisyonu'na bağlayan bu hatla iki Kore arasında tarihi bir adım daha atılmış oldu.

Ayrıca Güney Kore, 1963'ten bu yana Kuzey Kore ile arasındaki askerden arındırılmış bölgede, komşu ülkede yaşayanlara haber yayını yapıyordu. Kuzey Kore de bu yayınlara hoparlörlerden karşı propaganda yayınlarıyla yanıt veriyordu. Güney Kore, Kuzey Kore'ye yönelik sınır ötesi propaganda yayınlarını durdurduğunu açıklamıştı.