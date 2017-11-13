Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, uluslararası terörizmin son derece ciddi tehdit haline geldiğini kaydetti.

Nazarbayev, “2016'da 104 ülkede terör saldırıları yaşandı. Bu dünyanın yarısı. Yani coğrafi ölçek açısından bakıldığında teröre karşı 3. Dünya Savaşı durumundayız.” dedi.

Nazarbayev, terör eylemlerinin gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere sıçradığına işaret ederek, küresel terörizm endeksine göre 2015'in terörizm açısından Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri için en kötü yıl olduğunu dile getirdi.

"Kazakistan nükleer silahtan vazgeçen ilk ülke"

“Kore Yarımadası'ndaki durum herkesin tepkisine yol açıyor. Büyük güçler arasında balistik füze savunma, nükleer silahın azaltılması konularında fikir birliği yok. Tüm bu sorunlar duruyor.” diyen Nazarbayev, ülkesinin dünyada nükleer silahtan vazgeçen ilk ülke olduğunun altını çizdi.

Nazarbayev, Yakın Doğu ve Afrika bölgelerinde askeri hareketlerin yıllardır sürdüğünü, Afganistan, Irak, Ukrayna ve Dağlık Karabağ’daki durumun da belirsizliğini koruduğunu belirtti.

Küresel gerginlikteki tırmanışın silahlara talebin artmasına neden olduğunu söyleyen Nazarbayev, askeri harcamaların geçen yıl 1,7 trilyon dolara ulaştığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ABD askeri harcamalarını 611 milyar dolara, Çin 215 milyar dolara, Rusya 69 milyar dolara ve Hindistan 56 milyar dolara kadar çıkardı. Bu rakamlar, söz konusu ülkelerin gelirlerinin büyük kısmını oluşturuyor. Askeri harcamaların artması sadece dünya güvenliği için tehdit değil, aynı zamanda ekonomik ve insani kaynakların verimli kullanılmamasına ve dünyadaki gelişme ve refahın gerçek ihtiyaçlarından saptırılmasına da neden oluyor.”

Kaynak: AA