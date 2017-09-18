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'Kore yarımadasında savaş istemiyoruz'

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Cho Yun-soo, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesinin Asya Pasifik ülkelerinin yanı sıra ABD için de büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

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Kore yarımadasında savaş istemiyoruz

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Cho Yun-soo, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesine ilişkin, "3 Eylül'de Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesinden sonra Türk hükümetinden hemen bir kınama açıklaması geldi. Bu bizim için büyük bir destek." dedi.

Cho Yun-soo, yaptığı açıklamada, eylül ayı başında Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesinin Asya Pasifik ülkelerinin yanı sıra ABD için de büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Türkiye'nin hidrojen bombası denemesine yönelik tepkisinin de de önemine işaret eden Cho Yun-soo, "3 Eylül'de Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesinden sonra Türk hükümetinden hemen bir kınama açıklaması geldi. Bu bizim için büyük bir destek. Kuzey Kore'nin meydan okumasına karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ambargo kararı var." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan'ın ardından Japonya ve Güney Kore ile imzaladığı silah anlaşmalarını değerlendiren Cho Yun-soo, "Bu anlaşma savunma amaçlıdır. Kore yarımadasında bir daha savaş çıkmasını kesinlikle istemiyoruz. Bunu önlemek için diğer ülkelerle birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cho Yun-soo, bazı liderlerin diktatörlüklerini korumak için askeri yöntemlere yöneldiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Amerika da bir takım müdahalelere hazırlanıyor ama önemli olan ülke savunmamızı kendimizin yapmasıdır. Irak'taki Saddam'ı, Suriye'deki Esed'i diktatör olarak tanıyoruz. Güney Kore cumhurbaşkanı halk tarafından demokratik sistemle seçilen bir lider. Halk olarak da ülkemizi savunmaya çok istekliyiz. Savunma konusunda Amerika bizim önemli ortaklarımızdandır. Japonya, Çin, Rusya gibi ülkelerle savunma konusunda beraberiz. Güney Kore merkezli bir savunma sistemi üzerinde duruyoruz."

Etiketler: Kore yarımadası, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Cho Yun-soo, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesi
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