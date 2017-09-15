Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 60. yılı

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu CHA Young-cheol, ''2017'nin Kore ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü olması dolayısıyla devlet kurumları ve ilgili firmaların Kore'yi ziyaretleri sıklaşmıştır. Özellikle Türkiye'de orta ve lise öğretim kurumlarında Korece'nin ikinci yabancı dil olarak müfredata alınması vesilesiyle gelecekte Türkiye ve Kore arasındaki ilişkilerin çok daha çeşitlilik kazanacağına inanıyorum.'' dedi.

Türkiye-Kore diplomatik ilişkilerinin 60. yılı kapsamında düzenlenen, ''Korea Incentive Roadshow 2017'' (Teşvikli Kore Turları Tanıtımı) toplantısı, Beşiktaş'daki Shangri-La Bosphorus Hotel'de gerçekleşti.

Toplantıda konuşan CHA Young-cheol, Türkiye ile Kore arasındaki tarihi ve kültürel ortaklığın yıllar öncesine dayandığını belirterek, Korece ve Türkçe'nin Ural-Altay dil grubuna mensup olduğunu söyledi.

Kore turizm pazarının çeşitliliği açısından Türkiye'nin öneminin büyük olduğunu vurgulayan Young-cheol, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Kore ile Türkiye turizm etkileşiminin son durumuna bakarsak geçen sene Türkiye'de yaşanmış acı olaylara rağmen Türkiye'yi ziyaret eden Koreli turist sayısı yaklaşık 110 bin olup, Kore'yi ziyaret eden Türk turist sayısı ise 26 bindir. Bu yıl Ocak-Temmuz arası dönemde ise 67 bin kadar Koreli turist Türkiye'yi ziyaret etti. Kore ise yaklaşık 13 bin Türk ziyaretçiyi ağırladı. İstatistiklere bakılırsa bu sayılar yükselmektedir. 2017 yılının Kore ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü olması dolayısıyla devlet kurumları ve ilgili firmaların Kore'yi ziyaretleri sıklaşmıştır. Özellikle Türkiye'de orta ve lise öğretim kurumlarında Korece'nin ikinci yabancı dil olarak müfredata alınması vesilesiyle gelecekte Türkiye ve Kore arasındaki ilişkilerin çok daha çeşitlilik kazanacağına inanıyorum.''

Young-cheol, şu an Türkiye'de 110 kadar Kore firması bulunduğuna dikkati çekerek, İstanbul'da Avrasya Tüneli ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü'nün yapımında Koreli firmaların yer aldığını kaydetti.

Young-cheol, Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 60. yıl dönümü olan 2017 yılı ve ''Incentive Roadshow'' vesilesiyle birçok yerli firmanın Kore'yi ziyaretlerinin, Kore firmalarıyla işbirliğinin artmasını diledi.

Koreliler çalışkan ve azimli

Kore Turizm Organizasyonu (KTO) Kongre ve İş Turizmi Daire Başkanı Kim Kap Soo da Kore'nin 2016'nın uluslararası konferans sıralamasında birinci seçildiğini ve 2018'de düzenlenecek kış olimpiyatlarına hazırlandığını kaydederek, katılımcıların da katkılarıyla Kore ve Türkiye arasındaki turizm alışverişinin daha da artmasını diledi.

Haco Group Genel Müdürü Cavit Yıldız ise ''Haco şirketler grubumuz Kore firmalarıyla beraber çalışırken Korelilerin gerçekten ne kadar çalışkan ve azimli olduklarına tanık olmuştur. Bu yüzden Korelilere güvendik ve bu sayede şu ana kadar birçok işte beraber olabildik. Bu tecrübe güvenimizin sadece inşaat sektöründe kalmayıp kültür ve turizm sektöründe de Türkiye ile Kore arasındaki alışverişleri daha ileriye taşıyacağını ümit ediyorum.'' diye konuştu.