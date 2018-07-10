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Kore Müslüman Federasyonu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Güney Kore Merkez Camii imamı ve Kore Müslüman Federasyonu (KMF) baş İmamı Abdurrahman Lee Ju-Hwa, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

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Kore Müslüman Federasyonundan Cumhurbaşkanı Erdoğana tebrik

Güney Kore Merkez Camii İmamı ve Kore Müslüman Federasyonu (KMF) baş imamı Abdurrahman Lee Ju-Hwa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Lee, Türkiye’nin İslam dünyası açısından önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Aramızda uzun mesafeler olsa da Türkiye İslam dünyasında ve Koreli Müslümanlar içinde çok önemli bir ülkedir" dedi.

"Türkiye, İslam dünyasının sesi olmaya devam edecek"

Erdoğan’ın seçilmesinin kendilerini sevindirdiğini söyleyen Lee, "Türkiye’yi kendimize yakın hissediyoruz. Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti 1. Başkanı seçilmesi bizi de sevindirmiştir. İnanıyoruz ki Sayın Başkan'ın şahsında Türkiye, İslam dünyasının sesi olmaya devam edecektir. Kendilerini tebrik eder, Allah'tan muvaffakiyetler dileriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kore Müslüman Federasyonu, Güney Kore Merkez Camii İmamı, cumhurbaşkanı erdoğan, Abdurrahman Lee Ju-Hwa
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