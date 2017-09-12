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Kopenhag'da bomba paniği hava ulaşımını aksattı

Danimarka'nın dünyaya açılan en büyük kapısı konumunda olan Kopenhag Havalimanı'nda bomba paniği yaşandı.

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Kopenhagda bomba paniği hava ulaşımını aksattı

Kopenhag Havalimanı’nda büyük bagaj bölümüne verilen bir paketin şüpheli görülmesi üzerine havaalanında geniş güvenlik önlemleri alındı, Terminal 2 saatlerce kapalı kaldı.

Sabah saatlerinde Terminal 2’yi giriş çıkışa kapatan ve şüpheli paketin yükleneceği uçağı park pozisyonunda bekleten polis, uçaktakileri tahliye ettikten sonra uçakta ve bagajlarda arama yaptı.

Polis, paketin sahibi olduğu açıklanan bir çifti de sorguladı. Şüpheli paketin yükleneceği havayolu şirketinin ismini ise açıklanmadı.

Bomba imha ekiplerinin yanı sıra ağır silahlarla donatılmış çok sayıda polisin operasyona katıldığı açıklandı. Kopenhag polisi, alarma neden olan paketin tehlike arz etmediğini bildirdi.

Saatlerce kapalı kalan Terminal 2’nin tekrar hizmete girmesiyle yoğunluk oluştu.

Etiketler: danimarka, Kopenhag Havalimanı, Kopenhag Havalimanı'nda bomba paniği
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