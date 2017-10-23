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Köpekbalığından kaçmak için 3 saat yüzdü

Avustralya'da bir İngiliz dalgıç, peşine düşen köpekbalığından kaçmak için 3 saat yüzdü.

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Köpekbalığından kaçmak için 3 saat yüzdü

Avustralya'da zıpkınla avlanan ve teknesini kaybeden İngiliz dalgıç, peşine düşen köpekbalığından kaçarken karaya ulaşmak için üç saat boyunca yüzdü.

BBC'nin haberine göre, Perth'in 800 kilometre kuzeyinde Köpekbalığı Körfezi'nde zıpkınla avlanan 34 yaşındaki John Craig, yüzeye çıktığında bir arkadaşının da bulunduğu teknesini göremedi.

Yardım çağırmak amacıyla etrafına su sıçrattığı esnada bir köpekbalığının kendisine yaklaştığını fark eden Craig, karaya doğru yüzmeye başladı.

Francois Perron Ulusal Parkı'na kadar en az 3 saatte 7,5 kilometre yüzen Craig, ilk 15 dakika boyunca "meraklı" köpekbalığının kendisini takip ettiğini söyledi.

Deneyimli bir dalgıç olan Craig, karaya ulaştıktan sonra birilerinin kendisini görebilmesi için kamp alanına yürüdü.

Yaklaşık yarım saat sonra bir uçağın kendisini fark ettiği dile getiren Craig, yaşadıklarını "Dehşete kapılmıştım. Bilinmeyen bir yerin ortasında köpekbalığına yem olacağımı düşündüm." sözleriyle anlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: köpekbalığı, avustralya
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