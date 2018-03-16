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Buradasınız : » » Köpeğine "gamalı haç" çizen kişiye 1300 avro para cezası

Köpeğine "gamalı haç" çizen kişiye 1300 avro para cezası

İsveç'in başkenti Stockholm'de köpeğine "gamalı haç" çizen 35 yaşındaki bir kişi nefret suçu işlediği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

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Köpeğine &quot;gamalı haç&quot; çizen kişiye 1300 avro para cezası

Stockholm'de geçen yıl köpeğinin üzerine boyayla gamalı haç çizerek "nefret suçu" işlediği dolayısıyla sahibi hakkında dava açıldı.

Köpeğin sahibine 13 bin kron (yaklaşık bin 300 avro) ceza verilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu kişinin, köpeğinin üzerine gamalı haç çizdikten sonra göçmen kökenlilerin futbol oynadığı bölgeye giderek gençleri provoke etmeye çalıştı.

Gençlerin ihbarı üzerine polis olay yerine giderek köpeğin sahibini gözaltına aldı.

Afganlı sığınmacılara hakarete para cezası

Öte yandan, İsveç'in Linköping kentinde sosyal medya hesabından ''Afganlı sığınmacı gençlerin hepsi homoseksüeldir'' yazan 45 yaşındaki bir kadına 9 bin kron ( 900 avro) para cezası verildi.

Linköping Mahkemesinden yapılan açıklamada, şüphelinin paylaşımı nedeniyle nefret suçu işlediği ve 9 bin kron para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İsveç, stockholm, gamalı haç
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