Konyalı Fatma İpek Alcı'ya İsveç'ten ödül

İsveç'te düzenlenen "2017 İsveçli kahramanlar" yarışmasında 'Yol Gösterici'' dalında "Yılın Kahramanı" ödülü Konyalı Fatma İpek Alcı'ya verildi.

7 çocuk annesi 63 yaşındaki Fatma İpek Alcı, İsveç'in en önemli gazetelerinden Aftonbladet tarafından düzenlenen ve kazananın halkın oylarıyla belirlendiği yarışmada en fazla oyu alan aday oldu.

Ödülünü başkent Stockholm'de siyaset, sanat ve spor dünyasından seçkin davetlilerin katıldığı törende aldı.

Konya'nın Kulu ilçesinden 30 yıl önce İsveç'e giden Alcı, "Bu ödülü Türk kadınları adına aldım'' dedi.

"Bu ödülü Türk kadınları adına aldım"

Stockholm'ün Botyrka ilçesine bağlı Fittja Mahallesi'nde 2 sene önce Türkiye'den gelen orta yaş üzerindeki kadınları toplayarak bir güvenlik derneği kurduğunu anlatan Fatma İpek Alcı, "Derneğe üye 20'den fazla kadın cuma, cumartesi Fittja Mahallesi'nde gece yürüyüşüne çıkarak, mahallenin güvenliğini sağlamaya özen gösterdik. Geceleri mahallede olay çıkartan, dükkanların camını kıran gençlere engel olduk. Türk kadınlarının evde oturmadığını ve sosyal hayata olan katkılarını gözler önüne serdik. Bizim bu yaptığımız girişim, belediye ve polis teşkilatında takdirle karşılandı. Onlar da bize her türlü desteği verdi. Zaten ödül töreninde de sahneye diğer kadın arkadaşlarımı da çağırarak onurlandırdılar. Böyle bir inisiyatiften dolayı göçmen kadınlara yol gösterici olarak yılın kahramanı seçildim. Bu ödülü Türk kadınları adına aldım.'' dedi.

ABD Başkanı Trump'ın ilk seçildiği dönemde, göçmenlerin olay çıkartmasını kastederek, ''İsveç'te dün akşam neler oldu?'' sözüne karşılık İsveç basının, ''Göçmen anneler İsveç'te güvenlik gezisi yapıyor'' şeklinde haberler yaptığını aktaran Alcı, söz konusu haber ve fotoğrafların önemli bir gündem oluşturduğunu söyledi.

Kaynak: TRT Haber