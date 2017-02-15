  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Kongo'daki sarıhumma salgını korkusu sona erdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika ülkelerinden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen sarıhumma salgınının sona erdiğini duyurdu.

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Kongodaki sarıhumma salgını korkusu sona erdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika ülkelerinden Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen sarıhumma salgınının sona erdiğini açıkladı.

Örgütün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, DSÖ'nün Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, ülkede son yıllarda görülen en büyük ve zorlu sarıhumma salgınının, Kongo'daki yetkililerin, yerel sağlık çalışanlarının güçlü ve eşgüdümlü müdahalesi sonucu sona erdiğini belirtti.

DSÖ'nün verilerine göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2 bin 987 şüpheli vaka görülmüş, bunların 81'inin ve 16 ölümün sarıhumma kaynaklı olduğu doğrulanmıştı.

Salgının ilk olarak 5 Aralık 2015'de tespit edildiği Angola'da, 4 bin 306 şüpheli sarıhumma vakası görülmüştü. Bunların sarıhumma vakası olduğu kesinleştirilen 884 vakanın 121'i ölümle sonuçlanmıştı. Angola, 23 Aralık 2016'da salgının sona erdiğini duyurmuştu.

Sarıhumma hastalığına neden olan virüs genellikle sivrisinekler tarafından insanlara bulaştırılıyor. Kontrol altına alınamaması durumunda, salgınlara neden olan hastalık ağrı, bulantı ve kusma ile başlayıp vücutta kanamalarla seyrediyor. AA

Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, sarıhumma salgını, Kongo Demokratik Cumhuriyeti
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