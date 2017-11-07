Kongo'da kolera salgını: Ölü sayısı 771'e yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde temmuz ayında başlayan kolera salgını 26 bölgenin 21'ine yayıldı.

Salgın nedeniyle ölü sayısı 771'e yükselirken, 40 bine yakın da şüpheli vaka tespit edildi.

Yetkililer, vakaların tedavi görebilmesi için hastanelerde yeterli düzeyde hijyenik ortamın sağlanamadığını, bu nedenle salgının yayılmaya devam ettiğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı kısa süre önce, toplam 38 bine yakın kolera hastasından yaklaşık 700'ünün öldüğünü açıklamıştı.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'ne göre, bölgedeki kolera salgınına hijyen eksikliği ve temiz içme suyu bulunmaması gibi faktörler neden oluyor.

Kaynak: AA