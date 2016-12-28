Kongo'da heyelan can kaybına neden oldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde heyelan nedeniyle ilk belirlemelere göre 50 kişi öldü.

Ülkenin batısındaki Merkez Kongo eyaletinin sivil toplum kuruluşları koordinatörü Valentin Vangi Ndungi, Boma kentindeki sağanak yağışların toprak kaymalarına yol açtığını belirtti.

Toprak kaymalarında en az 50 kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Ndungi, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ancak ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Therese Mambu da toprak kaymalarının Kalamu ve Bangu nehirlerinin taşması sonucu yaşandığını kaydetti.

Kongo Cumhuriyeti'nde bu yıl sel ve heyelanlar nedeniyle 100 kişi ölürken binlerce kişi de evsiz kaldı.

Yetkililer, can kayıplarının nehir yataklarına kurulan izinsiz yapılardan kaynaklandığını ifade ediyor. AA