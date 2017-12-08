  • 08 ARALIK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.84
    EURO 4.519
  • BIST 107921.34
    ALTIN 153.948
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kongo'da Birleşmiş Milletler'e ait askeri üsse silahlı saldırı

Kongo'da Birleşmiş Milletler'e ait askeri üsse silahlı saldırı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görev yapan çok sayıda Birleşmiş Milletler Barış Gücü üyesi, düzenlenen saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kongoda Birleşmiş Milletlere ait askeri üsse silahlı saldırı

Kongo'nun doğusunda bulunan Kuzey Kivu'daki Birleşmiş Milletlere ait askeri üsse bir grup silahlı militan saldırı düzenlendi. 

Saldırıda en az 14 görevli ve 5 Kongo askeri hayatını kaybetti. Aynı zamanda üs de görev yapan 53 Birleşmiş Milletler askeri de yaralandı.

Saldırının ülkedeki zengin kaynakları kontrol altında tutmak isteyen Tanzanyalı gruplar tarafından düzenlendiği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konulan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres saldırıyı kınadı.

Kaynak: REU

Etiketler: kongo saldırı, Kongo, BM
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER