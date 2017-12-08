Kongo'da Birleşmiş Milletler'e ait askeri üsse silahlı saldırı

Kongo'nun doğusunda bulunan Kuzey Kivu'daki Birleşmiş Milletlere ait askeri üsse bir grup silahlı militan saldırı düzenlendi.

Saldırıda en az 14 görevli ve 5 Kongo askeri hayatını kaybetti. Aynı zamanda üs de görev yapan 53 Birleşmiş Milletler askeri de yaralandı.

Saldırının ülkedeki zengin kaynakları kontrol altında tutmak isteyen Tanzanyalı gruplar tarafından düzenlendiği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konulan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres saldırıyı kınadı.

Kaynak: REU