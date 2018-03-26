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Buradasınız : » » Kongo'da askerlerle kabile üyeleri arasında çatışma

Kongo'da askerlerle kabile üyeleri arasında çatışma

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) İtouri bölgesinde askerlerle bir kabilenin üyeleri arasında çıkan çatışmalarda 21 kişi öldü.

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Kongoda askerlerle kabile üyeleri arasında çatışma

Ordu sözcülerinden Teğmen Jules Ngongo, Lendu kabilesiyle çıkan çatışmalarda 21 kişinin öldüğünü açıkladı.

Hafta sonu Kongo'nun kuzeydoğusundaki İtouri bölgesine bağlı birkaç köyde evleri yakıp yıkan Lendu Kabilesi, baskın sırasında 7 sivili öldürmüştü.

Kabile üyeleri, köyleri yakıp yıktıktan sonra askerlerin olduğu alana da saldırmış, askerler ve saldırganlar arasında çatışma çıkmıştı. 

Çatışmalarda 13 saldırgan etkisiz hale getirilmiş, bir asker hayatını kaybederken iki asker de yaralanmıştı.

İki kabile arasındaki savaşta yüzlerce kişi öldü

KDC’de Aralık ayından bu yana Lendu ile Hema kabileleri arasında toprak anlaşmazlığı nedeniyle çatışmalar yaşanıyor. Silahlı Lendular, hayvancılıkla uğraşan Hema kabilesinin köylerini hedef alıyor. Lendu kabilesi, Hema kabilesini korumak için bölgeye gelen askerlere de saldırı düzenliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, iki kabile arasında çatışmalarda yüzlerce kişi öldü, evlerini terk etmek zorunda kalan 200 bin kişiden 60 bini komşu Uganda’ya sığındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kongo, kabile, çatışma, asker
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