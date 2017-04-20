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Kongo'da 17 toplu mezar daha bulundu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin şiddet olaylarının yaşandığı Kasai bölgesinde 17 toplu mezarın daha bulunmasıyla tespit edilen toplu mezar sayısı 40 oldu.

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Kongoda 17 toplu mezar daha bulundu

Orta Afrika'daki Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 17 toplu mezar bulunduğu belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Bürosu Direktörü Jose Maria Aranaz, son 8 ay içinde şiddet olaylarının yaşandığı ülkenin orta kesimindeki Kasai bölgesinde 17 toplu mezarın daha bulunduğunu bildirdi.

Kasai'de toplu mezar sayısının 40'a çıktığını söyleyen Aranaz, yetkililerin bir an önce mezarlardakilerin kimliğini ve ölüm nedenlerini belirlemesi gerektiğini vurguladı.

Aranaz, bu ay başında Kasai bölgesinde 23 toplu mezarın ortaya çıktığını açıklamıştı.

Ülkenin orta kesimi son dönemde Kamuina Nsapu adlı silahlı grubun saldırıları yüzünden şiddet olaylarına sahne oluyor.

Geçen yılın ağustos ayında polis tarafından öldürülen Kamuina adlı liderlerinin intikamını almak için eylemler düzenleyen silahlı grup, bölgede onlarca kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

BM verilerine göre, silahlı grupla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda şu ana kadar 400'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Hükümet ise silahlı gruplarla yaşanan çatışmalarda 100'e yakın polis ve askerin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. AA 

Etiketler: Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kasai, toplu mezar
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