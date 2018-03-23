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Kongo'da 14 askere idam cezası verildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde aralarında eski bir albayın da bulunduğu 14 asker idam cezasına çarptırıldı.

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Kongoda 14 askere idam cezası verildi

Askeri Mahkeme Başkanı Yarbay N'sa Obal, basına yaptığı açıklamada, söz konusu 14 kişinin devlete isyan, yasa dışı silah bulundurma ve cinayet suçları nedeniyle idam cezasına çarptırıldıklarını söyledi.

Obal, bu askerlere, ülkenin doğusundaki Güney-Kivu eyaletinde kaçakçılıkla mücadele görevi yürütürken altın ve koltan maddesi kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle geçen yıl kasım ayında hapis cezası verildiğini belirtti.

Askerlerin, kendilerini gözaltına almaya gelen güvenlik güçlerine karşı koyarak 3'ü asker 6 kişinin ölümüne sebep olduklarını bildiren Obal, söz konusu kişilerin evlerinde bulunan çok sayıda kaçak silaha da el konulduğunu ifade etti.

Güvenlik kaynakları da idam cezasına çarptırılan albayın görevdeyken 40'a yakın isyancıyı orduya sızdırmaya çalıştığının tespit edildiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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