Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başı 'kolera'yla dertte

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Valikale bölgesinde yaşanan salgın nedeniyle son 4 günde 35 kişinin öldüğünü belirten Kambubum, yaklaşık 100 şüpheli kolera vakasının da tespit edildiğini söyledi.

Bölgede içilebilir su sıkıntısı yaşanması ve yetkililerin hastalığın yaygın olduğu bölgelere kolayca ulaşamaması nedeniyle salgının önüne geçilemediğine dikkati çeken Kambubum, silahlı grupların bölgede aktif olması yüzünden ilaç ve sağlık malzemesi ihtiyaçlarının giderilemediğini vurguladı.

Öte yandan yetkililer, durumu incelemek üzere bölgeye en yakın zamanda uzmanlardan oluşan bir heyetin geleceğini duyurdular.

Sağlık Bakanlığının geçen hafta hazırladığı raporda, temmuz ayında ülkede patlak veren kolera salgınının yayılma hızının bu ay başında yavaşladığı ve toplam 38 bine yakın kolera hastasından yaklaşık 700'ünün öldüğü açıklanmıştı.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünden edinilen bilgiye göre, bölgedeki kolera salgınına hijyen eksikliği ve temiz içme suyu bulunmaması gibi faktörler neden oluyor.

Kaynak: AA