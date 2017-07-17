  • 17 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.541
    EURO 4.06
  • BIST 105507.12
    ALTIN 140.173
Buradasınız : » » Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne faciası

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne faciası

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yolcu taşıyan bir teknenin batması sonucunda 27 kişi yaşamını yitirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kongo Demokratik Cumhuriyetinde tekne faciası

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yolcu taşıyan bir teknenin batması sonucunda 27 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin güneybatısında yer alan Kwilu bölgesinin yönetiminden sorumlu Nicolas Bulukungu, AA muhabirine, yolcu taşıyan bir teknenin Kasai Nehri'nde battığını belirtti.

Bulukungu, cuma günü yaşanan kazadan bölgede etkili olan kötü hava şartlarının nedeniyle ancak 3 gün sonra haberdar olduklarını kaydetti.

Kazada 27 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Bulukungu, 50'ye yakın kişinin kaybolduğunu söyledi. Bulukungu, kötü hava koşullarının arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.

Ülkede eski ve bakımsız teknelere çok sayıda yolcu alınması, sık sık ölümcül tekne kazalarına yol açıyor. Geçen ay ülkenin batısındaki Mai-Ndombe Gölü'nde meydana gelen kazalarda en az 33 kişi ölmüştü

Etiketler: Kongo Demokratik Cumhuriyeti, tekne kazası, yolcu teknesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER