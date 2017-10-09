  • 09 EKIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 15º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.735
    EURO 4.385
  • BIST 101298
    ALTIN 153.863
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde saldırganlar 22 yolcuyu kaçırdı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde saldırganlar 22 yolcuyu kaçırdı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yolcu otobüsüne saldırı düzenleyen silahlı kişiler, 22 kişiyi kaçırdı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kongo Demokratik Cumhuriyetinde saldırganlar 22 yolcuyu kaçırdı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yolcu otobüsüne saldırı düzenleyen silahlı kişiler, 22 kişiyi kaçırdı.

Sivil toplum kuruluşu yetkililerinden Teddy Kataliko, hafta sonu ülkenin doğusundaki Beni kentinde bir yolcu otobüsünün silahlı kişilerin saldırısına uğradığını ifade etti.

Saldırganların Kamango bölgesinden Mbau bölgesine giden otobüste bulunan 30 sivilden 22'sini kaçırdığını belirten Kataliko, saldırının Demokratik İttifak Güçleri (ADF-Nalu) silahlı grubu üyeleri tarafından düzenlenmiş olabileceğini anlattı.

Ordu sözcülerinden Mak Hazukay Mongba, olayın yaşandığı bölgede ADF-Nalu'ya bağlı Ugandalı ayrılıkçılara karşı operasyon başlatıldığını ve saldırının gerçekleştiği yolun, güvenlik önlemi gerekçesiyle trafiğe kapatıldığını söyledi.

Uganda'da 1986'dan bu yana iktidarda bulunan Yoveri Museveni rejimine karşı kurulan ADF-Nalu, BM'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

İnsani yardım kuruluşları verilerine göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 1995 yılından bu yana aktif olan ADF-Nalu, 2014'ten bu yana binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Etiketler: Kongo Demokratik Cumhuriyeti, silah, saldırı, yolcu otobüsü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER