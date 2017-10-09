Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde saldırganlar 22 yolcuyu kaçırdı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yolcu otobüsüne saldırı düzenleyen silahlı kişiler, 22 kişiyi kaçırdı.

Sivil toplum kuruluşu yetkililerinden Teddy Kataliko, hafta sonu ülkenin doğusundaki Beni kentinde bir yolcu otobüsünün silahlı kişilerin saldırısına uğradığını ifade etti.

Saldırganların Kamango bölgesinden Mbau bölgesine giden otobüste bulunan 30 sivilden 22'sini kaçırdığını belirten Kataliko, saldırının Demokratik İttifak Güçleri (ADF-Nalu) silahlı grubu üyeleri tarafından düzenlenmiş olabileceğini anlattı.

Ordu sözcülerinden Mak Hazukay Mongba, olayın yaşandığı bölgede ADF-Nalu'ya bağlı Ugandalı ayrılıkçılara karşı operasyon başlatıldığını ve saldırının gerçekleştiği yolun, güvenlik önlemi gerekçesiyle trafiğe kapatıldığını söyledi.

Uganda'da 1986'dan bu yana iktidarda bulunan Yoveri Museveni rejimine karşı kurulan ADF-Nalu, BM'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

İnsani yardım kuruluşları verilerine göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 1995 yılından bu yana aktif olan ADF-Nalu, 2014'ten bu yana binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.