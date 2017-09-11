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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde feci kaza: 25 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen trafik kazasında 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Kongo Demokratik Cumhuriyetinde feci kaza: 25 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen trafik kazasında 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, güneybatıdaki Kikwit kentinin yakınlarında bir otobüsün devrilmesi sonucu 25 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.

AA muhabirine konuşan Kwilu bölgesi yetkilisi Willy Atunakow, kazaya aşırı hızın ve otobüsün frenlerinin boşalmasının sebep olduğunu belirtti.

Son haftalarda ülkede trafik kazaları sıklıkla yaşanıyor. Geçen hafta Kasai bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Etiketler: Kongo Demokratik Cumhuriyeti, trafik Kazası
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