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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 34 mahkum firar etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde hapishaneden 34 mahkumun firar ettiği bildirildi.

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Kongo Demokratik Cumhuriyetinde 34 mahkum firar etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti yerel basınında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyinde yer alan Kivu eyaletindeki Mwenga Merkezi Hapishanesi'nde 34 mahkum, hapishane duvarlarını demir çubuklarla delerek kaçtı.

Firari mahkumların 3'ü yakalansa da 31 kişi halen aranıyor.

Hapishane Müdürü Desire Masumbuko, hapishane koşullarının kötü olması ve yeterli gıda bulunmamasından dolayı kaçanların sayısının gün geçtikçe arttığını söyledi.

Kivu eyaletinin kuzeyindeki Beni Hapishanesi'nde haziran ayında 900 mahkum kaçmıştı.

Etiketler: Kongo Demokratik Cumhuriyeti
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