Kongo Cumhuriyeti'ndeki siyasi kriz

Devlet Başkanı Kabila: "Seçimlerin yapılmasına engel kalmadı" diye konuştu

Kabila, yeni yıl dolayısıyla devlet televizyonundan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Barışın güçlendirilmesi için 2017 yılında yapılacak çok şey var. Ekonomik istikrarı ve çok beklenen seçimlerin düzenlenmesini sağlamak bunlardan birisi." dedi.

Seçmen kayıtlarının tamamlanabilmesi için siyasi aktörleri sorumluluk sahibi olamaya çağıran Kabila, "Seçimlerin yapılmasına engel olan bir şey kalmadı." ifadesini kullandı.

Kongo Cumhuriyeti'nde halkın 2016 sonuna kadar yerel ve genel seçim ile devlet başkanı seçimi için sandık başına gitmesi bekleniyordu ancak kasımda yapılması öngörülen devlet başkanı seçimi mali sorunlar nedeniyle ertelenmişti.

Seçimlerin düzenlenebilmesi amacıyla muhalefetin bir kısmıyla iktidar arasında eylülde başlatılan diyalog görüşmeleri, ekimde imzalanan bir anlaşmayla sona ermişti. Anlaşmada, devlet başkanı seçimi için halkın Nisan 2018'de sandık başına gitmesi, Kabila'nın seçime kadar iktidarda kalması öngörülmüştü.

Ancak iktidarın, muhalefetteki bazı partilerin birleşmesinden oluşan Değişim için Kazanılmış Güçler Topluluğuyla uzlaşmaya varamaması nedeniyle Katolik Kilisesi'nin arabuluculuğuyla aralıkta söz konusu topluluğun da katıldığı yeni bir diyalog süreci başlatılmıştı.