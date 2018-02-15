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Komünist isyancı öldürene 500 dolar verecek

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, komünist isyancıları öldüren güvenlik görevlilerine 500 dolar para ödülü verileceğini açıkladı.

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Komünist isyancı öldürene 500 dolar verecek

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, savunma harcamalarını azaltmak amacıyla komünist isyancıları öldüren güvenlik görevlilerine 500'er dolar ödül verileceğini açıkladı.

"Komünist isyancıları öldürmek kuşları öldürmekten daha kolay çünkü isyancıların daha büyük kafaları var." diyen Duterte, yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Devlet Başkanı Duterte'nin açıklamasını kınadı.

Örgüt, bu tür bir ödül uygulamasının güvenlik görevlilerin savaş suçu işlemesine neden olabileceğini ileri sürdü.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2 yıl önce göreve geldikten sonra başlattığı uyuşturucuyla mücadele kapsamında binlerce kişinin öldürülmesi nedeniyle Duterte hakkında ön soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: komünist, Filipinler, Duterte
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