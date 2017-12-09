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Komşu, kaçakları 'geri itiyor'

Yunanistan, botlarla sınırı geçen kaçakları, "geri itme" de denilen uygulamayla sınır dışı ediyor.

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Komşu, kaçakları geri itiyor

"Geri itme" de denilen uygulamanın son zamanlarda Yunanistan tarafından sıkça uygulandığı iddia edildi.

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın Türkiye ile kara sınırını tel örgü ile kapatması sonrası doğal sınır Meriç Nehri kaçaklar tarafından daha çok kullanılmaya başlandı.

Botlarla Meriç'i aşan kaçaklar Yunanistan'a geçiyor. Ancak son yıllarda uluslararası anlaşmalara göre sınırı geçebilen kaçakların durumunu incelemekle yükümlü olmasına rağmen Yunanistan AB mevzuatına da aykırı olarak toplu sınır dışı işlemlerine girişiyor.

Ülkesine geçen kaçakları botlara bindirerek sözleşmelere aykırı olarak Türkiye'ye iten Yunanistan'ın son yıllarda bu uygulamasıyla aylık ortalama 500'e yakın kaçağın "push back" denen uygulamaya maruz kaldığı belirtiliyor.

AA

Etiketler: Yunanistan, geri itme
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