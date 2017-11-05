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Kolombiya'daki sel ve heyelanlar 6 bin kişiyi etkiledi

Kolombiya’da ülke genelinde süren yoğun yağışların, Cauca yönetim bölgesinde yaklaşık 6 bin kişiyi etkilediği bildirildi.

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Kolombiyadaki sel ve heyelanlar 6 bin kişiyi etkiledi

Eylül ayının ortalarında başlayan yağmur sezonu dolayısıyla yoğun yağış alan Kolo, Cauca yönetim bölgesine bağlı Timbiqui şehrinde 20 ev hasar görürken bunlardan 2'si tamamen yıkıldı.

Afet Bölgesi ilan edilen ve 4 köprü, 3 okul ve spor salonunun hasar aldığı şehirde, Timbiqui, Bubuey ve Saija nehirlerinin yanı sıra 2 derenin yağmurlar nedeniyle taşması yaklaşık 6 bin kişiyi etkiledi.

Bölgede uzmanların sel ve heyelan ihtimaline karşı incelemeleri sürerken, şehirde OCHA ve Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliğinin (UNGRD) afetten etkilenen insanlara yardımlarının sürdüğü belirtiliyor.

Yılın ilk altı ayında Mocoa ve Manizales kentleri başta olmak üzere Kolombiya'nın birçok bölgesinde ilk yağmur sezonundaki yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 370'ten fazla kişi hayatını kaybetmiş onlarca kişi kaybolmuştu.

Kaynak: AA

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