  • 24 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 32º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.531
    EURO 4.119
  • BIST 106842.79
    ALTIN 142.215
Buradasınız : » » Kolombiya'daki çatışmalar 60 aileyi yerinden etti

Kolombiya'daki çatışmalar 60 aileyi yerinden etti

Kolombiya'nın Norte de Santander yönetim bölgesinde 60 ailenin, ordu ile silahlı gruplar arasında süren çatışmalar sebebiyle yerlerini terk ettiği bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kolombiyadaki çatışmalar 60 aileyi yerinden etti

Kolombiya'nın Norte de Santander yönetim bölgesinde 60 ailenin, ordu ile silahlı gruplar arasında süren çatışmalar sebebiyle yerlerini terk ettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan yazılı açıklamada söz konusu bölgeye bağlı Buena Suerte, La laguna ile Belgica mezralarında güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasındaki çatışmaların, 60 aileye mensup yaklaşık 240 kişinin evlerini terketmesine neden olduğu belirtildi.

Yerel yetkililerin yanı sıra Devlet Başkanlığının insan hakları konusunda çalışmalar yürüten Defensoria del Pueblo biriminin çatışmalarla ilgili araştırma yürüttüğü aktarılan açıklamada, bölgedeki 7 evin mermi ve el yapımı patlayıcılardan hasar gördüğü ifade edildi.

Orduyla çatışan grubun ismine yer verilmeyen ve çatışma bölgesindeki bazı evlerin işgal edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada Norveç Mülteci Konseyinin, ilerleyen günlerde yerlerinden olanların tam sayısı ve ihtiyaçlarına ilişkin bir değerlendirme yapacağı kaydedildi.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu. AA

Etiketler: kolombiya ordusu, Çatışmalar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER