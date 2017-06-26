Kolombiya'da turistleri taşıyan tekne battı

Antioquia yönetim bölgesinde ve Medellin'in 80 kilometre doğusunda yer alan turistik bölgedeki baraj gölünde meydana gelen kazada ölenlerin sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapıldı. Ancak yerel basında teknenin batması sonucu en az 6 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Baraj gölünde, Kolombiya ordusu ve çevre kentlerden gelen arama kurtarma görevlilerinden oluşan ekipler, kayıpları arama çalışması yürütüyor.

Kazanın ardından bölgeye giden Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, 120 kişinin kurtarıldığını ve 31 kişinin aranmasına devam edildiğini açıkladı. Santos ayrıca kayıp kişilerin olayın hemen ardından bölgeye gelen diğer turist tekneleri tarafından kurtarılmış olabileceğini de kaydetti.