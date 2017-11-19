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Kolombiya'da şiddetli yağışlar felakete yol açtı: 14 ölü

Kolombiya'da yoğun yağışlar sebebiyle 14 kişi yaşamını yitirdi.

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Kolombiyada şiddetli yağışlar felakete yol açtı: 14 ölü

Kolombiya'da eylül ayının ortalarında başlayan ikinci yağmur sezonu tüm ülkede etkili olmaya devam ediyor.

Ülkenin tamamında etkili olan yağışların aralık ayının ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.

Sel, nehir taşkını gibi afetler nedeniyle şu ana kadar 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Cundimarca, Antioquia, Tolima, Cesar, Risaralda, Quindio ve Cauca gibi yönetim bölgelerine bağlı 138 yerleşim yerinin etkilendiği ve 870 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü doğal afetlerde 50 evin tamamen yıkıldığı bin 300'ünün hasar aldığı bildirildi.

Geçen yıl aynı dönemde 237 kentin etkilendiği ve 51 kişinin öldüğü hatırlatılan açıklamada, erken uyarılar ve alınan önlemler sayesinde rakamların yüzde 42 azaldığı vurgulandı.

İki hafta önce de Corinto kenti kırsalında La Paile Nehri sağanak nedeniyle taşmış, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 60 kişi yaralanmıştı.

Yılın ilk 6 ayında Mocoa ve Manizales kentleri başta olmak üzere Kolombiya'nın birçok bölgesinde ilk yağmur sezonundaki yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 370'ten fazla kişi ölmüş onlarca kişi kaybolmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kolombiya, yağmur sezonu
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