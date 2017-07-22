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Kolombiya'da müslümanlar Mescid-i Aksa için ellerini semaya açtı

Kolombiyalı Müslümanlar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin ve uyguladığı işgal politikasının son bulması için dua etti.

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Kolombiyada müslümanlar Mescid-i Aksa için ellerini semaya açtı

Başkent Bogota'daki Al Qurtubi İslami Çalışmalar Merkezindeki mescitte cuma namazı için toplanan Kolombiyalı Müslümanlar, Mescid-i Aksa'nın önemine işaret edilen hutbenin ardından İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin, uyguladığı işgal politikasının son bulması ve Müslümanların aralarındaki sorunların bitmesi için dua etti.

Hutbede, İslam dünyasındaki bölünmüşlüğün Filistin'de bu sonuçlara yol açtığını ifade eden İmam İlyas Merzuki, Müslümanların, ırk, parti, düşünce ayrımına gitmeden hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Mescid-i Aksa'nın tüm Müslümanların ortak varlığı olduğuna vurgu yapan Merzuki, Müslümanların milliyetlerinden ötürü birbirlerini üstün görmeye devam ettiği sürece Mescid-i Aksa'nın kurtuluşunun mümkün olmayacağını dile getirdi.

Namaz öncesi İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin bitmesi için dua edilirken bazı Müslümanların göz yaşlarını tutamadığı görüldü.

Etiketler: Kolombiyalı Müslümanlar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri
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