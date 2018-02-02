"Kolombiya'da kaçırılan para dolu uçak bulundu" iddiası

Ulusal radyo istasyonu W’un haberinde, yaklaşık 610 bin dolarlık otoyol gişe hasılatı taşıyan ve mürettebatı ile birlikte Aguachica Havalimanı'ndan kaçırılan uçağın, bu kentin kırsalında bulunduğu belirtildi.

Güvenlik güçlerinin uçağı kaçırdığı değerlendirilen kişilere ait askeri kıyafet ve mühimmat da buldukları bilgisi paylaşılan haberde, olayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle Brezilya vatandaşı bir kişinin yakalandığı duyuruldu.

Haberde, kaçırılan mürettebatın ya da uçağın durumu, nereye ve nasıl iniş yaptığına dair bir bilgi yer almadı.

Hırsızlar, 610 bin doların içinde bulunduğu uçağı kaçırdı

Kolombiya’da iki gün önce Bucaramanga kentinden kalkan ve otoyol gişe hasılatını taşıyan Cessna Piper PA34 tipi küçük kargo uçağı iniş yaptığı Aguachica Havalimanı'ndan silahlı kişilerce kaçırılmıştı.

Sivil Havacılık İdaresi, uçağın yerinin belirlenmesi için güvenlik güçleri ile birlikte çalışmaların devam ettiğini duyurmuş, yerel basına konuşan görgü tanıkları ise uçağı kaçıran silahlı kişilerin Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) bayrağı taşıdığını belirtmişti.

Kaynak: AA