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Kolombiya'da göçmen krizi büyüyor

Ekonomik krizle mücadele eden Venezuela'dan bir aydan kısa bir süre içinde 50 binden fazla göçmen Kolombiya'ya gitti.

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Kolombiyada göçmen krizi büyüyor

Kolombiya Göç Dairesi Başkanı Christian Kruger, haziran ayında ülkede 819 bin Venezuelalı göçmen bulunurken bu sayının üç hafta sonra 870 bine çıktığını belirtti.

Kruger, bir aydan kısa sürede 50 binden fazla Venezuelalının Kolombiya'ya geldiğini ve yetkililerin, yaklaşık yarım milyon Venezuelalıya yasal statü kazandırmaya çalıştığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley mart ayında Venezuela'da yaşanan insani kriz nedeniyle ülkelerinden kaçan göçmenler için "Bu durum Batı yarımkürede daha önce hiç görülmemiş bir felakete dönüşebilir" dedi. 

4 milyon kişi ülkesini terk etti

Beasley, başta ABD olmak üzere uluslararası topluma Venezuelalı göçmenlere ev sahipliği yapan Kolombiya'ya maddi yardımda bulunma çağrısı yapmıştı.

Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre, Venezuela'da hızla artan enflasyon, gıda ve ilaç eksikliği yüzünden her geçen gün daha fazla kişi ülkesini terk ediyor. Bu durum, bütün Latin Amerika'yı alarm durumuna geçiren toplu göçlere sebep oluyor. Son yıllarda yaklaşık 4 milyon Venezuelalının ülkesini terk ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kolombiya, venezuela, göçmen
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