  • 03 MAYIS 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Kolombiya'da eğitim uçağı düştü: 4 ölü

Kolombiya'da eğitim uçağı düştü: 4 ölü

Kolombiya'da emniyet güçlerine ait uçak, eğitim uçuşu sırasında düştü. Kazada 4 polis hayatını kaybetti.

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Kolombiyada eğitim uçağı düştü: 4 ölü

Kolombiya emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, Beechcraft C-99 tipi uçağın, Tolima yönetim bölgesinin başkenti Ibague'deki Perales Havaalanı yakınında düştüğü duyuruldu.

Kazanın, uçağın manevra yaptığı sırada yaşandığı aktarılan açıklamada, binbaşı, başkomiser ve iki teğmenden oluşan 4 kişilik mürettebatın öldüğü belirtildi.

Polislerin, gece uçuşu eğitimi yaptığı bilgisi paylaşılan açıklamada, kazanın nedeninin ortaya çıkarılması için polis teşkilatının yanı sıra hava kuvvetleri ve sivil havacılık idaresi uzmanlarınca inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Ülkede yaklaşık iki hafta önce de Cali kentinde küçük bir askeri akrobasi uçağı inişi sırasında düşmüş, 2 asker ölmüştü.

Kaynak: AA 

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