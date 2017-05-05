Kolombiya'da BM görevlisi kaçırıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisinden bir görevlinin Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) muhalif kanadınca kaçırıldığı bildirildi.

Kolombiya'daki barış anlaşmasının uygulama organlarından Çatışma Sonrası Dönem Yüksek Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, BM görevlisi Herdledy Lopez Hernandez'in, Guaviare yönetim bölgesine bağlı Miraflores kenti kırsalında kaçırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, uyuşturucu üretiminde kullanılan bitkilerle mücadele programı kapsamında köylülerle bir araya gelmek amacıyla bölgede bulunduğu sırada kaçırılan Hernandez'in serbest bırakılması istendi.

Çatışma Sonrası Dönem Bakanı Rafael Pardo ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, BM görevlisini kaçıranların FARC'ın muhalif kanadına mensup olduğunu belirtti.

BM Kolombiya Misyonundan yapılan açıklamada ise Herdledy Lopez Hernandez'in serbest bırakılması için hükümetle birlikte çalıştıkları kaydedilerek, olayı gerçekleştirenler kınandı.

Öte yandan, Kolombiya basınında, BM görevlisinin FARC'ın 1. Cephesi tarafından kaçırıldığına yönelik haberler yer aldı.

Kolombiya Devlet Başkanı Santos, BMGK heyetini kabul etti

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, barış sürecini desteklemek için ülkesini ziyaret eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) heyetini kabul etti.

Santos ile Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin, İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo ve diğer bakanların başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da heyetle yaptığı toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Toplantının ardından Devlet Başkanı Santos, Uruguay'ın BM Daimi Temsilcisi ve BMGK Mayıs ayı Dönem Başkanı Elbio Rosselli ile İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Santos, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile 2016 yılı haziran ayında ilan edilen ateşkese atıfta bulunarak ülkesinde o tarihten bu yana asker ya da sivil kimsenin FARC'la yaşanan bir çatışmada ölmediğini ve kimsenin kaçırılmadığını belirtti.

Ateşkesin, BM'nin katkılarıyla başarılı olarak uygulandığını dile getiren Santos, "Biz, hükümet ve Kolombiyalılar olarak bu ziyareti, bizim barış sürecimize dünyanın ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bir desteği olarak görüyoruz." dedi.

Kaçırılan BM görevlisi için heyet gidecek

Ayrıca Santos, FARC'ın muhalif kanatlarından biri tarafından kaçırılan BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi görevlisi Herdledy Lopez Hernandez'in serbest bırakılması için bölgeye bir heyet gönderildiğini açıkladı. AA