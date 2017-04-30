  • 30 NISAN 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 27º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.556
    EURO 3.883
  • BIST 94655.31
    ALTIN 144.772
Buradasınız : » » Kolombiya'da bina çöktü: Ölü sayısı artıyor

Kolombiya'da bina çöktü: Ölü sayısı artıyor

Kolombiya’nın Cartagena kentinde bir binanın çökmesi sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kolombiyada bina çöktü: Ölü sayısı artıyor

Kolombiya’nın Cartagena kentinde bir binanın çökmesi sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Bolivar yönetim bölgesinin başkenti Cartagena’daki bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 20’ye yükseldi.

Büyük bölümü kaldırılan bina enkazındaki arama çalışmalarının durdurulduğu, olayda yaralanan 16 kişinin tedavisinin halen devam ettiği belirtildi.

Öte yandan aynı kentte başka bir inşaatın da çatısının çökmesi nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Her iki olayla ilgili olarak açılan soruşturma devam ediyor.

İnşaatı ruhsatsız devam eden bina, perşembe günü çökmüş ve işçiler göçük altında kalmıştı. 

Etiketler: Kolombiya, kolombiya çökme, bina çökmesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER