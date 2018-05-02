  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.105
    EURO 4.93
  • BIST 104282.78
    ALTIN 172.965
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kolombiya'da askerlere bombalı saldırı: 2 ölü

Kolombiya'da askerlere bombalı saldırı: 2 ölü

Kolombiya'da FARC'ın barış anlaşmasını kabul etmeyen militanlarınca düzenlenen bombalı saldırıda iki asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kolombiyada askerlere bombalı saldırı: 2 ölü

Kolombiya basınındaki haberlere göre, San Jose del Guaviare kenti kırsalında arazi araması yapan askerlere bombalı saldırı düzenlendi.

Bölgedeki eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) muhaliflerinin gerçekleştirdiği saldırıda iki deniz piyadesi yaşamını yitirdi, bir asker yaralandı.

Kentin bağlı olduğu Guaviare yönetim bölgesinde sık sık eski FARC militanlarınca saldırılar yapılıyor.

Barış anlaşmasından önce FARC'ın etkili olduğu bölgeler arasında yer alan Guaviare'de geçen yıl mayıs ayında bir Birleşmiş Millerler Uyuşturucu ve Suç Ofisi görevlisi kaçırılmış, yaklaşık iki ay sonra serbest bırakılmıştı.

Yine Guaviare'de geçen sene temmuz ayında düzenlenen bombalı saldırı ikisi asker 6 kişinin, aynı grubun bölge yakınında ocak ayında düzenlediği saldırı ise 6 polisin yaralanmasıyla sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER