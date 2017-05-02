  • 02 MAYIS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 26º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.552
    EURO 3.881
  • BIST 94655.31
    ALTIN 143.352
Buradasınız : » » Kolombiya'da askeri uçak düştü

Kolombiya'da askeri uçak düştü

Başkent Bogota'nın kuzeyindeki bir dağa düşen uçakta bulunan 4 askeri mürettebat ile 4 sivil yaşamını yitirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kolombiyada askeri uçak düştü

Kolombiya'nın Cundinamarca yönetim bölgesinde küçük bir askeri uçağın düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Tolima yönetim bölgesine bağlı Melgar kentinden Bogota'nın kuzeyindeki Guaymaral askeri üssüne gitmek üzere havalanan Cessna Caravan tipi askeri uçak, yerel saatle 17.00'de henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

İnişe geçtiği sırada bölgedeki Manjui Dağı'na düşen uçakta bulunan 4 askeri mürettebat ve 4 sivilden kurtulan olmadı.

Kolombiya basınında, uçağın dağdaki iletişim antenine çarparak düştüğü yönündeki iddialara yer verilerek, yetkililerin bu konuda soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. 

Etiketler: uçak kazası, Kolombiya, bogota
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER