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Buradasınız : » » Kolombiya'da askeri helikopter düştü

Kolombiya'da askeri helikopter düştü

Kolombiya’nın Segovia kenti kırsalında bir askeri helikopter düştü. Kazada 8’i asker 10 kişi hayatını kaybetti.

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Kolombiyada askeri helikopter düştü

Antioquia yönetim bölgesine bağlı Segovia kenti kırsalında meydana gelen kazanın ardından Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da sosyal paylaşım hesabından açıklama yaptı.

Santos, kaza nedeniyle büyük acı duyduğunu ifade ederken, hayatını kaybeden mürettebat ve iki yolcunun ailelerine başsağlığı diledi.

Kolombiya Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas ise sosyal paylaşım hesabından bilgi vererek, güvenlik güçlerinin helikopter enkazına ulaştığını duyurdu. Villegas, kazanın nedenini ortaya çıkarmak için araştırmaların başladığını belirtti.

Ülke basınındaki haberlerde helikopterin MI17 tipi olduğu bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Kolombiya, askeri helikopter
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