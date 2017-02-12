Kolombiya'da aranan ELN üyesi yakalandı

Kolombiya Genelkurmay Başkanı Juan Pablo Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, örgütün "Doğu cephesi" mali sorumlusu olan Guenis'in, Tolima eyaletinde ordunun düzenlediği operasyonla yakalandığını kaydetti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Antonio kod adını kullanan Gunis'in, İnterpol tarafından da adam kaçırma, fidyecilik, terörizm ve çocukları örgüte katma suçlarından kırmızı bültenle arandığı belirtildi.

Kolombiya hükümeti ve ELN arasındaki barış görüşmeleri, 7 Şubat'ta Ekvador'un başkenti Quito'daki Cashapamba Cizvit merkezinde yapılan törenle başlamıştı.

Görüşmeler Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yapılıyor.

Ülkenin ikinci büyük solcu gerilla örgütü olan ELN, 29 Eylül 2016'da sosyal medya hesabı aracılığıyla hükümetle arasındaki farklılıkların üstesinden gelmeye ve barış görüşmelerini başlatmaya hazır olduğunu duyurmuştu.