Kolombiya'da 'Arabasız Gün' etkinliğiyle caddeler bomboş kaldı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da hava kirliliğine dikkat çekmek ve halkı bisiklet kullanmaya teşvik etmek için uygulanan "Arabasız Gün" dolayısıyla özel araçlar ve motosikletlerin trafiğe çıkmasına müsade edilmedi.

Kentte 2000 yılında yapılan halk oylamasıyla karar verilen ve her yıl Şubat ayının ilk perşembe gününde kutlanan "Arabasız Gün"de sadece toplu taşıma araçları, ticari araçlar ve taksilerin şehir trafiğine girmesine izin veriliyor.

Etkinlik dolayısıyla yollardaki boşluk dikkat çekerken, bisiklet sürücülerine ayrılan şeritler nedeniyle bazı büyük caddelerde yer yer trafik sıkışıklığı yaşanması ilginç görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA