Kolombiya'da antika araba geçişine yoğun ilgi

Antioquia yönetim bölgesinin başkenti Medellin, 28 Temmuz'da başlayan ve bu yıl 60'ıncısı gerçekleştirilen geleneksel Çiçek Festivali'ne sahne oluyor.

Festival kapsamında düzenlenen antika arabaların geçiş töreni büyük ilgi gördü.

Tören öncesi otomobillerin sergilendiği bölgeye akın eden ziyaretçiler, araç sahipleri ile fotoğraf çektirdi.

Geçiş yapan birbirinden ilginç antika otomobillerin sahipleri de direksiyona, araçların kullanıldıkları döneme ait kıyafetlerle geçti.

Yaklaşık 300 antika aracın renkli görüntüler oluşturduğu törende, arıza yapan bazı emektar araçların tekrar çalıştırılması, caddeleri dolduran Kolombiyalılardan alkış aldı.

Festival, Medellin'in doğusundaki Santa Elena köylülerinin, sırtlarındaki çiçek kasalarıyla 1957 yılında kentte yaptıkları geçişle başlamıştı.

Festival, yarın düzenlenecek bazı etkinliklerle sona erecek. AA