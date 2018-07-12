Kolombiya'da 9 işçinin öldüğü köprü inşaatı patlayıcılarla yıkıldı

Kolombiya Villavicencio şehri ile başkent Bogota'yı bağlayan karayolunda inşaat halindeyken kuzey yakası çöken 446 metre uzunluğundaki köprünün ayakta kalan güney yakası kontrollü bir şekilde patlatılarak yıkıldı.

Yaklaşık 200 kilogram patlayıcının kullanıldığı çalışmalar öncesinde karayolu araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Patlamayla saniyeler içinde yaklaşık 280 metre derinliğindeki vadiye düşen dev köprü ardında büyük bir toz bulutu bıraktı.

Chirajara asma köprü inşaatı bitimine 3 aydan daha az bir süre kala 15 Ocak'ta çökmüş ve olayda 9 işçi yaşamını yitirmişti.

Kazanın ardından yürütülen araştırma ve soruşturmalarda, köprüde düzeltilemeyecek bir dizayn hatası olduğu ortaya konulmuş ve ayakta kalan diğer yakasının da yıkılması gerektiği belirtilmişti.

Kaynak: AA