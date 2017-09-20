  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 37º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.476
    EURO 4.179
  • BIST 105201.16
    ALTIN 147.036
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kolombiya'da 65 bin kişi yerinden edildi

Kolombiya'da 65 bin kişi yerinden edildi

Kolombiya'da ocak-ağustos döneminde yaklaşık 65 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kolombiyada 65 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, ülkede ocak-ağustos döneminde yaklaşık 9 bin kişinin toplu, 56 bin kişinin de bireysel olarak yerlerinden edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu rakamın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttığına dikkat çekildi.

Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Kolombiya Direktörü Christian Visnes, hükümet ile Halk İçin Alternatif Devrimci Gücü (FARC) arasındaki barış sürecinin ardından ülkenin Pasifik bölgesinde farklı gruplar arasında silahlı çatışmaların arttığını ve yerinden edilmelerin düzenli bir hal aldığını vurguladı.

Visnes, hükümetin henüz FARC üyelerinin etkilediği bölgelerde varlık gösteremediğini belirterek, bu yerlere güvenlik güçlerinin varlığının yanı sıra sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerin götürülmesi gerektiğini kaydetti.

Kolombiya'da 1985'ten bu yana 7 milyon 265 bin 72 kişi zorla yerinden edildi.

Etiketler: Kolombiya, farc, çatışma, birleşmiş milletler
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER