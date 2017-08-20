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Kolombiya'da 42. Rüzgar ve Uçurtma Festivali

Kolombiya'nın Villa de Leyva kentinde iki gün sürecek 42. Rüzgar ve Uçurtma Festivali başladı.

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Kolombiyada 42. Rüzgar ve Uçurtma Festivali

Kolombiya'nın Villa de Leyva kentinde iki gün sürecek 42. Rüzgar ve Uçurtma Festivali başladı.

Başkent Bogota'nın kuzeyindeki Boyaca yönetim bölgesine bağlı Villa de Leyva'da, geleneksel olarak düzenlenen festivalin ilk gününde çocuk, el yapımı, yetişkin ve ticari kategorilerdeki uçurtmalar havalandırıldı.

Sabah saatlerinden itibaren Villa de Leyva kent meydanını dolduran uçurtma tutkunları, ilk birkaç saat rüzgar olmadığı için uçurtmalarını havalandırmakta oldukça zorlansa da, geç de olsa başlayan rüzgarla havalanan onlarca uçurtma 1572 yılında kurulan küçük kentin semalarını renklendirdi.

Şenliğe, öğleden sonra aniden bastıran ve kısa sürede şiddetini artıran yağmur nedeniyle ara verilse de ziyaretçiler tarihi kenti gezmeye devam etti.

Kente yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi çeken Rüzgar ve Uçurtma Festivali, dünyanın en eski uçurtma şenlikleri arasında gösteriliyor.

Etiketler: Kolombiya, 42. Rüzgar ve Uçurtma Festivali
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