Kolombiya Venezuela sınırında iki tekne battı: 3 ölü, 7 kayıp

Kolombiya-Venezuela sınırındaki Vichada yönetim bölgesine bağlı Puerto Carreno kenti yakınında, Orinoco Nehri'nde iki tekne battı. Olayın ardından kaybolan 10 kişinin aranması çalışmalarına başlandı.

Arama kurtarma ekipleri, nehirde 3 ceset buldu. Bu kişilerden birinin, kimliği tespit edilemeyen bir kadına ait olduğu belirtildi.

Açıklamada, cesetlerine ulaşılan kişilerin yakınlarına başsağlığı dilendi.

Kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Yerel basında, teknelerde Venezuela yerlisi 18 kişinin bulunduğu ve kazadan 8 kişinin kurtarıldığı duyuruldu.

Kolombiya donanması ve güvenlik güçlerinin de desteği ile devam eden arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma görevlisi Jorge Diaz ise yerel radyoya verdiği mülakatta, teknelerin, yağmurdan dolayı suları yükselen nehirde kayaların görülememesi sonucu bunlara çarpmasıyla batmış olabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA