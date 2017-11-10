  • 10 KASIM 2017, CUMA

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Kolombiya hükümeti ve yerliler anlaştı

Hükümet ve yerlilerin temsilcileri arasında varılan anlaşmayla ülkenin birçok bölgesinde süren "Minga" protestoları son bulacak.

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Kolombiya hükümeti ve yerliler anlaştı

Kolombiya'da liderlerinin ortak "Minga" çağrısıyla protesto gösterileri düzenleyen yerliler ile hükümet arasında anlaşmaya varıldığı ve gösterilerin sona erdirileceği açıklandı.

Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal ve Bölgesel Yerli Organizasyonları ile hükümet arasında Cauca yönetim bölgesine bağlı Monterilla de Caldono'da 12 gündür devam eden görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Gomes, imzalanan anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Birbirimizi dinlemeyi ve farklılıklarımızı diyalog içinde çözmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Hükümet olarak yerliler için 10 ay içinde yapabileceğimiz çalışmaları belirlediğimiz görüşmeler gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki yerliler, iki hafta önce sosyal konularda hükümetin verdiği sözleri tutmadığı gerekçesi ile "Minga" çağrısı yapmış, ardından Kolombiya'nın bazı kentlerinde ve kırsal bölgelerinde toplanan yerliler gösteriler düzenlemişti.

Protestocu yerliler Risalda yönetim bölgesi kırsalında 3 Kasım'da 17 polisi rehin almış ve yapılan görüşmelerin ardından serbest bırakmıştı.

Daha sonra 7 Kasım'da İçişleri Bakanı Guillermo Rivera protesto gösterilerinin yoğun olarak sürdüğü Cauca yönetim bölgesinde yerli temsilcileri ile yaptığı temasların ardından protestocuların 30 Ekim'den beri kapalı tuttukları Panamericana otoyolunun Cali ile Popayan kentlerini bağlayan kısmından çekilmesi sağlanmıştı.

Kolombiya'daki yerlilerin, liderlerinin çağrısı ile toplanıp "imece" usulü hareket ederek bir işi sonlandırdığı, birbirlerine yardım ettiği büyük etkinliklere "Minga" adı veriliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kolombiya
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