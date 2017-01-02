Kolombiya hükümeti ile ELN arasında barış görüşmeleri

Kolombiya hükümetinin, isyancı grup Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile yapılması beklenen görüşmelerdeki Başmüzakerecisi Juan Camilo Restrepo, görüşmelerin başlaması için örgütün, rehin tuttuğu eski Kongre üyesi Odin Sanchez’i mutlaka serbest bırakması gerektiğini söyledi.

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Restrepo, Sanchez’in hayatta olduğunu gösteren görüntülerin birkaç gün önce ELN tarafından yayınlanmasını olumlu bir gelişme olarak niteledi. "Şimdi Sanchez'in evine sağ salim geri getirilmesi gerekmektedir." diyen Başmüzakereci Restrepo, Sanchez’in özgürlüğüne kavuşmasının, 10 Ocak’ta Ekvador’un başkenti Quito’da başlaması beklenen barış görüşmeleri için mutlak bir gereklilik olduğunu ifade etti.

Restrepo, daha önce ELN’nin ortaya koyduğu, iki militanının hükümet tarafından affedilmesi şartının da Sanchez’in serbest bırakılmasının ardından gerçekleşebileceğini belirtti.

Sanchez, örgütün daha önce kaçırdığı ve 2 yıl rehin tuttuğu Choco eyaletinin eski yöneticisi olan kardeşi Patrocinio Sanchez'in hastalanması üzerine örgüte teslim olmuş ve kardeşinin serbest kalmasını sağlamıştı.

ELN'nin saldırıları ve Kolombiya ordusunun operasyonları sürüyor

Kolombiya hükümeti ve ELN'nin masaya oturması beklenirken örgütün devam eden saldırılarına da Kolombiya ordusu operasyonlarla yanıt veriyor.

Genelkurmay Başkanı Juan Pablo Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bolivar bölgesinin güneyinde düzenlenen operasyonda ELN’nin 12 militanının yakalandığını bildirdi. Hala devam eden operasyonda, çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini belirten Rodriguez, örgütün silah altına aldığı 8 çocuğun da kurtarıldığını kaydetti.

Bu arada geçen hafta Bogota’da bir polisin motosikletli saldırganlar tarafından öldürülmesi ve cesedine tuzaklanan bombanın patlamasıyla 7 polisin daha yaralanmasına neden olan olayın ardında da ELN’nin olabileceği belirtiliyor.

Son olarak, Cucuta’da 17 Kasım’da düzenlenen ve 17'si polis, 2'si sivil 19 kişinin yaralandığı saldırının da arkasında olduğu düşünülen ELN, 28 Ekim'de de Arauca bölgesinde 2 kamyon sürücüsünü öldürmüştü. Aynı bölgede 5 Kasım'da kendilerine haraç vermeyi reddeden 2 besiciyi öldüren solcu örgüt, 13 Kasım'da da Casanare'de 2 polise suikast düzenlemişti.

Süreçte neler olmuştu?

Ülkenin ikinci büyük solcu gerilla örgütü olan ELN, 29 Eylül'de sosyal medya hesabı aracılığıyla hükümetle arasındaki farklılıkların üstesinden gelmeye ve barış görüşmelerini başlatmaya hazır olduğunu duyurmuştu. Resmi görüşmelerinin 27 Ekim'de Ekvador'da başlayacağı açıklanmıştı.

Görüşmelerin başlayacağı tarihe az bir süre kala Kolombiya hükümeti adına görüşmelere katılacak heyetin başında bulunan eski Tarım Bakanı Juan Camilo Restrepo, görüşmelerin başlaması için eski Kongre üyesi Odin Sanchez'in serbest bırakılmasının şart olduğunu açıklamış, örgüt ise Restrepo'ya sosyal medya hesabından verdiği yanıtta bu açıklamaların görüşmeleri zedeleyeceğini ileri sürmüştü.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, 27 Ekim'de ELN ile görüşecek müzakere heyetinin kararnamesini, örgütün, 8 aydır elinde tuttuğu Sanchez'i serbest bırakmamasını gerekçe göstererek imzalamamıştı.

ELN'nin "Gabino" ismiyle bilinen askeri ve siyasi lideri Nicolas Rodriguez Bautista, ELN'nin yayın organına verdiği demeçte, Kolombiya hükümetiyle örgüt arasında 6 Ekim'de Venezuela'da bir anlaşma yapıldığını ve bu anlaşma uyarınca ELN'nin iki militanının affedilmesi gerektiğini savunmuş, "Hükümet söz verdiği gibi, şu anda tutuklu olan iki ELN militanını salıverirse biz de Odin Sanchez'i serbest bırakmaya hazırız." ifadesini kullanmıştı.

Ekvador’un başkenti Quito’da gerçekleştirilecek görüşmelerle ilgili en son Kolombiya basınında, müzakere heyetinin adının açıklanmasını istemeyen bir üyesine dayandırılan ve tarafların 10 Ocak’ta bir araya geleceğine ilişkin haberler yer almıştı.

Kolombiya hükümeti ile ELN arasında başlaması beklenen barış görüşmeleri, Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlem ve garantörlüğünde yapılacak.