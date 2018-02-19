Kolombiya, göçmen krizinde Türkiye’nin tecrübelerinden yararlanıyor

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı Sınır Entegrasyon ve Gelişim Direktörü Victor Bautista, Venezuelalıların, ülkelerindeki işsizlik, temel ihtiyaç malzemelerinin bulunamaması ve para biriminin değer kaybetmesi gibi nedenlerle Kolombiya'ya geçişlerinin en yoğun yaşandığı Cucuta kentinde açıklamalarda bulundu.

Mayıs 2017'de yaptıkları Türkiye ziyaretini hatırlatan Bautista, "Bu ziyaret bizim için çok yararlı oldu. Türkiye’nin Suriyeliler için yaptıklarını örnek aldık ve bir kısmını uyguladık." dedi.

Kentte inşa edilen "göç acil durum yönetim merkezi" ve sığınmacıların kayıt altına alınmasını buna örnek gösteren Bautista, sağlık sistemi, Kolombiyalıların korunması ve ciddi bir sosyo-ekonomik şok karşısında hazırlıklı olunması gibi stratejik ve hassas hususlarda da Türkiye tecrübesinden yararlandıklarını belirtti.

Türkiye’nin yüzyıllara dayanan tarihine dikkati çeken Bautista, şöyle devam etti:

"Sınırdaki rakamlar her geçen süre daha karmaşık hale geliyor. Kolombiya bu gibi durumlara derhal adapte olması gereken bir ülke. Türk modeli gerçekten gelişmiş ve özgün bir model. Ülkemiz yaşanmış tecrübeler üzerinden hareket etmek zorunda ve Türkiye’nin modeli, stratejimiz üzerinde birçok noktada bize yardımcı oldu."

"Önümüzdeki günlerde AFAD’dan bazı uzmanların ülkemize gelmesini bekliyoruz."

Türkiye’nin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve diğer kurumları ile mülteci krizinin yönetiminde oldukça başarılı olduğunu ifade eden Bautista, Kolombiya'nın da sığınmacılar konusunda mümkün olan en etkili ve yararlı yönetimi sergilemeyi hedeflediğinin altını çizdi.

Victor Bautista, Türk makamlarıyla irtibatlarının devam ettiğini vurgulayarak "Önümüzdeki günlerde AFAD’dan bazı uzmanların ülkemize gelmesini bekliyoruz." dedi.

"TİKA bizim için harika bir muhatap"

AFAD ve diğer kurumlarla irtibat sağlamalarında yardımcı olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) "harika bir muhatap" olduğunu söyleyen Bautista, TİKA'nın ayrıca sığınmacı krizinde kendilerinin stratejik vizyonuna katkıda bulunduğunu dile getirdi.

"21. yüzyıl göçler ve yol açtığı sorunlar karşısında hem ülke hem de dünya bazında bir politika üretilmesini kaçınılmaz kılıyor." diyen Bautista, Kolombiya'nın da bu konuda geçmişte çok iyi olmadığını fakat son dönemde yaptıkları işlerle uluslararası seviyeyi yakalayan bir başarıya sahip olduğu ifade etti.

Venezuelalıların, Kolombiya'da akrabaları var

Bautista, Venezuelalıların Kolombiya'ya gelmelerinin sebebinin, iki ülke sınırının erişebilir olmasının yanında bu insanların Kolombiya ile önemli akrabalık bağlarının bulunmasından kaynaklandığını söyledi.

"Ülkemize gelen Venezuelalıların yarısından fazlasının burada akrabaları ya da tanıdıkları olduğuna dair elimizde veriler var."

Venezuelalıların Kolombiya ile çok büyük bir tarihi ve sosyal bağı olduğunu vurgulayan Bautista, bu ülkede çok ağır bir durumun aniden ortaya çıkması halinde ülkelerini terk edecek Venezuelalıların yüzde 90'ının Kolombiya'ya, geri kalanının ise Brezilya'ya geçeceğini öngördüklerini dile getirdi.

Sınırdaki hareketlilik azaldı

Bautista, yaklaşık 2 hafta önce Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un açıkladığı yeni tedbirlerin ardından Cucuta'daki sınır kapısından geçen Venezuelalıların sayısının 10 bin civarında azaldığını kaydetti.

Göç konusunda spekülatif rakamların da ortaya atıldığını söyleyen Bautista, bazı kişilerin Kolombiya'nın verdiği Sınır Hareket Kartının ticaretini yaptıklarını ve bu durumun önüne geçmek için sıkı denetimlere gidileceğini açıkladı.

Yeni düzenlemeler arasındaki özel ikamet izni için de 80 binin üzerinde başvuru alındığını bildiren Bautista, bu uygulamayla göç hareketinin daha düzenli hale getirileceğini ve kayıt dışılığın önüne geçileceğini vurguladı.

Kolombiya'da yaklaşık 700 bin Venezuelalının kayıtlı olduğu ve bunların 200 bininin Ekvador'a geçiş yapmak için ülkeye geldiği belirtiliyor.

Hükümet, 2 hafta önce ülkede kayıtsız olarak bulunan Venezuelalıların resmi makamlara giderek kayıt olmaları için yeni uygulamalar getirmişti. Yeni uygulamayla Venezuela vatandaşlarının Kolombiya'ya pasaportsuz girişleri durdurulmuştu.

Kaynak: AA